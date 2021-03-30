Balıkesirspor’da Bandırma telaşı

AYDENİZ Et Balıkesirspor'da TFF 1. Lig'in 28. haftasında 4 Nisan 2021 Pazar günü sahasında oynayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Şimşek oyuncularını sık sık uyardı. Orta saha oyuncusu Cumali Bişi, milli araya galibiyetle girdikleri için takımdaki moralin yüksek olduğunu söyledi.

Bandırmaspor maçının öneminin farkında olduklarını ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Bandırmaspor maçını en iyi şekilde atlatıp önümüze daha güzel bir şekilde bakmak istiyoruz" diye konuştu.