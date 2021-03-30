Millilerimiz 3’te 3 peşinde

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç engellerini geçerek G Grubu'nda flaş bir başlangıç yapan A Milli Takımımız bugün üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu önemli mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.

LETONYA'NIN PUANI YOK

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 mağlup ederek Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunurken Letonya ise henüz puan yüzü göremedi. Karadağ'a sahasında 2-1 mağlup olan Letonya, deplasmanda ise Hollanda'ya 2-0'lık skorla çarpıldı. Bu arada grupta günün diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ- Norveç karşı karşıya gelecek.



SEYİRCİ KARARI İPTAL

TFF Sağlık Kurulu, daha önce stadyum kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınması planlanan Türkiye-Letonya mücadelesinin seyircisiz oynanacağını açıkladı. TFF "Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır" açıklamasını yaptı.



ŞENOL GÜNEŞ 73. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya ile bugün oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 73. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 52'si resmi, 20'si özel 72 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 72 maçta 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 113 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.