Real Madrid’den Ronaldo vetosu

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'e döneceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İtalyan devi ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Portekizli yıldızın geleceğinin henüz netleşmediği belirtildi. Juventus'un CEO'su Fabio Paratici, "Onu burada görmek bir ayrıcalık, onu burada bulduğumuz için mutluyuz. Kesinlikle Juventus'un geleceğini temsil ediyor" derken İspanyol TV kanalı Cuatro'nun geçtiği haberde Real Madrid'in Juventus'tan ayrılması gündemde olan eski oyuncusunu transfer etmeyi düşünmediği belirtildi. İspanyol devinin yatırım önceliğinde ise iki genç yıldız Erling Haaland ile Kylian Mbappe'nin olduğu açıklandı.