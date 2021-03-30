Türkiye 3-3 Letonya | MAÇ SONUCU

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk etti. Milli Takımımızın iki kez öne geçtiği karşılaşma 3-3 bitti. İlk iki maçta Hollanda'yı 4-2 ve deplasmnda Norveç'i 3-0 mağlup eden Millliler'in gollerini 2'de Kenan Karaman, 33'te Hakan Çalhanoğlu ve 52'de penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Letonya'nın gollerini ise 35'te Roberts Savalnieks, 57'de Roberts Uldrisis ve 79'da Davis Ikaunieks attı.

Bu sonuçla Milli Takım, beraberliğe rağmen Karadağ'ın Norveç'e 1-0 yenilmesiyle gruptaki liderlğini sürdürdü. Letonya ise 1 puanla 5. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 2' Milli Takımımız, Kenan Karaman'ın golüyle Letonya karşısında 1-0 öne geçti.

OPTA verilerine göre; Letonya maçının 2. dakikasında fileleri havalandıran Kenan Karaman, Mart 2014'ten (Mevlüt Erdinç - İsveç) bu yana Milli Takımı'ın attığı en erken golü kaydeden isim oldu.

10' Yusuf Yazıcı, ceza sahasında bir anda yalnız kaldı ve şutu kalecide kaldı.

15' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.

21' Kenan Karaman ikinci gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman'ın şutu, az farkla dışarı çıktı.

22' Bu kez Hakan Çalhanoğlu gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Hakan'ın şutu, kalecide kaldı.

27' Letonya, köşe vuruşunda golü buldu ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

33' Ceza sahası dışından çok sert bir şut gönderen Caner Erkin, direği geçemedi.

GOL! 33' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği mükemmel şutla 2-0 öne geçiyoruz.

GOL! Letonya, 35'te Savalnieks ile farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Milli Takımımızın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

GOL! 51' Mert Müldür, Letonya ceza sahasında yerde kaldı ve Milli Takımımız penaltı kazandı. Topun başına geçen Burak Yılmaz skoru 3-1'e getirdi.

GOL! Letonya, 58'de Uldrikis ile farkı yeniden bire indirdi.

66' İkinci golümüzü atan Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı oyundan alındı. Umut Meraş ve Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.

73' İlk golümüzü atan Kenan Karaman yerini Enes Ünal'a bıraktı.

79' Letonya, Ikaunieks ile beraberliği buldu ve skoru 3-3'e getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN STATTA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynadığı maçı tribünden takip etti. A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i yendiği karşılaşma sonrasında soyunma odasına telefon ederek millileri kutlayan Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz tarafından Letonya maçına davet edilmişti. Başkan Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek mücadeleyi statta takip etti.

Başkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. Ayrıca milli maçı takip etmeye; kulüp başkanları ile davetliler geldi.