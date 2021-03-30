Türkiye - Letonya | CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3. maçında A Milli Futbol Takım'ımız Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı yeniasir.com.tr'de...
TÜRKİYE-LETONYA İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Caner, Yusuf Yazıcı, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak.
Letonya: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis.
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