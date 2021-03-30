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Haberler Spor Yılmaz Vural Erzurumspor’da

Erzurumspor’da

Erzurumspor yönetimi, 5 gün önce anlaşıp gönderdiği İsmail Kartal’ın yerine deneyimli isimle anlaşma sağladı.

Yılmaz Vural Erzurumspor’da

30.3.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bu sezon 4'üncü teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan önceki gün akşam görevinden istifa etmişti. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, camiada büyük şaşkınlık yaratan gelişmenin ardından tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile görüştü ve sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Vural'ın bugün kente giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 2016- 2017 sezonunda ikinci yarıda başına geçtiği Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural, geçen sezon da Birinci Lig'de Akhisarspor'u çalıştırmıştı.

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