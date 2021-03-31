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Haberler Spor Aliağaspor FK’ya Başkan Acar morali

Aliağaspor FK’ya Başkan Acar morali

Aliağaspor FK’ya Başkan Acar morali

31.3.2021

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup ve fikstür kuralarının çekilmesinden sonra, İzmir 3. Bölge 3. Grupta yer alan Aliağaspor FK, 17 Nisan'da başlayacak lig öncesi son hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştiriyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da takımı ziyaret etti. Takımın Antalya kampında oyuncular ve teknik heyetle birlikte zaman geçiren Başkan Acar, lig öncesinde moral ve motivasyonları yüksek olan takıma her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Acar, "Bütün hazırlıklarımızı profesyonel lige çıkmak üzere yaptık. Teknik ekip ve futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.

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