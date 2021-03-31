Ayvalıkgücü’nde imza şov

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk hedefleyen Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, transferde bombaladı. Kırmızı- beyazlılar, kadrosuna 9 futbolcuyu kattı, gövde gösterisi yaptı. Ayvalıkgücü Belediyespor, başarılı ön libero oyuncusu Recep Doğan ve başarılı kanat oyuncusu Gökhan Koç ile anlaşma sağladı.

YEDİ TAKVİYE DAHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, 5 Temmuz İskenderunspor'dan sol bek Mehmet Çiloğlan, Fatsa Belediyespor'dan sağ bek Murat Rüzgar, Sultanbeylispor'dan orta saha oyuncusu Soner Cihan, Bağcılar SK'dan sağ bek Serdar Birlik, Maltepespor'dan orta saha oyuncusu Emir Subaykan, altyapıdan kaleci Cenkay Yatkın ve forvet oyuncusu Yusuf Özel'le sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki Mehmet, BAL'da 96 maçta 18, 3. Lig'de 113 karşılamada 10 gol attı. Bir dönem Uşakspor'da oynayan 26 yaşındaki Murat, 2. Lig'de 37, 3. Lig'de 46 karşılaşmada görev yaptı. 23 yaşındaki Emir ise, BAL'da 51 maçta 2 gol kaydetti.

BİGASPOR'LA YENİŞEMEDİ

BAL'da mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor ile Bigaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi. Ayvalıkgücü Belediyespor maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında ataklarını hızlandıran Bigaspor, iki gol bulup 2-1 öne geçti. Ancak kırmızı-beyazlılar, skoru dengeleyip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bigaspor'un gollerini Ali Yıldırım (Penaltı) ve Fatih Deniz atarken, Ayvalıkgücü Belediyespor'un gollerini Samet Önger ve Ceyhun Kubat Sarı kaydetti.



SERVET SARUN