BAL’da heyecan başlıyor

Bölgesel 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları açıklandı, fikstürler çekildi. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.
3. BÖLGE 1. GRUP
(BALIKESİR)
1. HAFTA
Gönen Bld.-Ayvalıkgücü Bld. Burhaniye Bld.-ETİ Spor Bigadiç Belediyespor (BAY)
3. BÖLGE 3. GRUP
(İZMİR)
1. HAFTA
Aliağa Futbol-Çiğli Belediye Kınık Bld.-Viven Bornova FK Alaçatıspor-İzmirspor
3. BÖLGE 4. GRUP
(İZMİR)
1. HAFTA
Bornova Yeşilova-Buca Zafer Torosgücü-Kemalpaşaspor Torbalıspor (BAY) 3. BÖLGE 5. GRUP
(MANİSA)
1. HAFTA
Salihli Bld.-Yunusemre Bld. Manisa Sanayi-Hacırahmanlı Ahmetli Belediyespor (BAY) 3. BÖLGE 6. GRUP
(AYDIN)
1. HAFTA
Eşin Grup Sökespor-Yıldızspor Efeler 09 Spor FK-Kuşadaspor Çine Madranspor-Aydın BŞB
4. BÖLGE 3. GRUP
(DENİZLİ-MUĞLA)
1. HAFTA
Ortaca Bld.-Denizli Sarayköyspor Yatağanspor-Gümüşlükspor Denizli Bağbaşı-Serinhisarspor 4. BÖLGE 4. GRUP
(AFYON-UŞAK)
1. HAFTA
İscehisarspor-Sandıklıspor Bölmespor-Sivaslı Belediyespor Bolvadin Belediyespor (BAY)
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