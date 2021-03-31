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Barselona'da en hızlı tur Bahattin Sofuoğlu'ndan

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da düzenlenen Dünya Supersport300 resmi testlerini, 1.54.867’lik tur zamanıyla geçen en hızlı isim olarak tamamladı.

31.03.2021, 09:16