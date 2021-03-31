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Haberler Spor Barselona'da en hızlı tur Bahattin Sofuoğlu'ndan

'da en hızlı tur 'ndan

Milli motosikletçi , 'da düzenlenen resmi testlerini, 1.54.867’lik tur zamanıyla geçen en hızlı isim olarak tamamladı.

Barselona'da en hızlı tur Bahattin Sofuoğlu'ndan

31.03.2021, 09:16

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona-Katalonya pistinde düzenlenen testler 41 yarışçının katılımıyla yapıldı.

Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Biblion Yamaha Motox Takımıyla şampiyonada yer alan Bahattin Sofuoğlu, iki günlük testlerde en iyi tur zamanını yaparak sezona hazır olduğunu gösterdi.

Pistte iki gün boyunca 80 tur atan milli sporcu yeni parçalar denerken, motosiklet kurulumu üzerine de çalıştı.

Öte yandan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Barselona'da yarın ve 1 Nisan Perşembe günü PATA Yamaha takımıyla Dünya Superbike Testi'ne çıkacak.

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