Denizli Basket’te ‘Süper’ ateş yandı

TBL'DE son 9 maçını da kazanarak zirveye yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'ne göz kırpıyor. Üst üste 9 maçta 9 galibiyet alan Denizli Basket, ilk yarısını Play-Off barajının dışında tamamladığı ligde, şampiyonluk yarışına ortak oldu zirveye yerleşti. Ligde 24 maçta 16 galibiyete ulaşarak 40 puana ve ligde 1. sıraya yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te keyifler yerinde. Başantrenör Zafer Aktaş, alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Aktaş, "Her geçen gün daha da zorlaşıyor bizim için lig. Bir hedefimiz var onun için uğraşıyoruz. Bornova gerçekten çok zor bir deplasmandı. Kazandığımız için mutluyum. Artık önümüzde 6 final haftamız kaldı" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP