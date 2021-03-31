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Haberler Spor Kerem Kamal’a bir ödül de Çelik’ten

Kerem Kamal’a bir ödül de Çelik’ten

Kerem Kamal’a bir ödül de Çelik’ten

31.3.2021

Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek olan milli güreşçi Kerem Kamal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Şampiyon güreşçiyi altınla ödüllendiren başkan Çelik, milli güreşçinin Tokyo'dan da madalya ile döneceğine inandığını söyledi. Başkan Çelik, Kerem Kamal'ın başarısıyla gurur duyduklarını söyledi, "Şehzadeler'in gururu Kerem kardeşimiz şehrimizi, ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek ve inşallah oradan da büyük bir başarı elde ederek dönecek. Geldiğinde de biz onu büyük bir konvoyla karşılayacak, Manisa'mızın dünya şampiyonunu gezdireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Desteğimiz ve dualarımız kendisiyle. Yolu bahtı açık olsun inşallah" dedi. Kerem ise, "Manisa'mıza olimpiyat madalyası hediye etmek istiyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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