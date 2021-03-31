Lider Somaspor Içel IY sınavında

3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Batman Petrolspor'a yenilerek takipçisi Esenler Erok'la puan farkının 3'e inmesine engel olamayan lider Somaspor, kritik maçta Play- Off mücadelesi veren 3. sıradaki İçel İdmanyurdu'nu konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelenin hakemi Kocaeli Bölgesi'nden Tunç Özdemir. Siyah-beyazlı takımda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Somaspor, iç sahada bu sezon oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.