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Haberler Spor Lider Somaspor Içel IY sınavında

Lider Içel IY sınavında

Lider Somaspor Içel IY sınavında

31.3.2021

3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Batman Petrolspor'a yenilerek takipçisi Esenler Erok'la puan farkının 3'e inmesine engel olamayan lider Somaspor, kritik maçta Play- Off mücadelesi veren 3. sıradaki İçel İdmanyurdu'nu konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelenin hakemi Kocaeli Bölgesi'nden Tunç Özdemir. Siyah-beyazlı takımda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Somaspor, iç sahada bu sezon oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

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