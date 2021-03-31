Manisa tarihi finalde

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve en yakın rakibine 17 puan fark atarak 75 puanla zirvede yer alan Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk için yarın çok önemli bir maça çıkıyor. Manisa FK, ligin 31. haftasında deplasmanda en yakın rakibi olan Hekimoğlu Trabzon ile oynayacak. 7 maçı kalan Manisa FK rakibini yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

1 PUAN BİLE YETECEK

Manisa FK sahadan 3 puanla ayrıldığı takdirde puan farkını 20'ye çıkaracak ve puanını 78 yapacak. Manisa'da oynanan ligin ilk yarısındaki maçta rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenen Manisa FK, kazandığı takdirde ikili averajda da öne geçmiş olacak. Hekimoğlu Trabzon'un 1 maçı eksik olduğu için Manisa FK, 7 Nisan 2021 Çarşamba güne evinde oynayacağı Şanlıurfa maçında 1 puan bile alsa şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

FİNALDE KAYBETMİŞTİ

2018-2019 sezonunda yarı final, geçen yıl final oynayan Manisa FK, bu yıl işi sıkı tutuyor. Manisa FK, 4 puan daha aldığı takdirle Play-Off oynamadan şampiyonluğu garantileyecek. Manisa FK deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u yenerse, ardından evinde de Şanlıurfa'dan 1 puan dahi alsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek ve 2021-2022 sezonunda Spor Toto Birinci Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak, şampiyonluğu en erken elde eden takım olacak.

MUHTEŞEM YÜKSELİŞ

1994 yılında Manisa Belediyespor adıyla kurulan kulüp, 1997-1998'de 2. Amatör Küme'de, 2002- 2003'te Manisa 1. Amatör Küme'de şampiyon oldu. 1999-2007 yılları arasında Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün takıma dokunuşlarıyla şaha kalktı. 2010-2011'de Bölgesel Amatör Lig'e yükselerek, tarihinde bir ilke imza atan kulüp, 2013- 2014'te 3. Lig'in kapısından döndü. Manisa Belediyespor, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte ismini Manisa BŞB olarak tescil ettirdi. 2014-2015'te tarihinde yine bir ilki gerçekleştirdi ve 3. Lig'e yükseldi, 2016- 2017'de 2. Lig'i kaçırdı. 2017-2018'de 3. Lig 1. Grubu şampiyon tamamlayarak ve 2. Lig'e yükselen Manisa BŞB, şirketleşip adını Manisa FK olarak değiştirdi, renklerini de siyah-beyaz yaptı. 2. Lig'de iki kez Play-Off oynayan, geçen sezon finalde kaybeden ve 1. Lig'in kapısından dönen Manisa FK, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve yönetiminin girişimleriyle siyahbeyaz armasıyla yeni ilklere kollarını açtı.

CÜNEYT HASÇELİK