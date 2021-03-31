Salihli Belediye çifte takviye yaptı

Manisa'nın BAL'daki temsilcilerinden Salihli Belediyespor, çifte transfer yaptı, sol bek Batuhan Çiftçi ve sağ bek Cihat Erdem ile anlaştı. Ayvalıkgücü Belediyespor'da futbola başlayan, Fenerbahçe'ye transfer olan, ardından Modafen ve Yeniköyspor'da forma giyen 23 yaşındaki Batuhan, BAL'da 24 maçta oynadı, akademi liglerinde 152 karşılaşmaya çıktı, 5 gol attı. İstanbul Trabzonspor'da futbola başlayan, Medipol Başakşehir altyapısına transfer olan 21 yaşındaki Cihat ise, BAL'da 17 maça çıktı, 1 gol attı, U-21 Ligi'nde 15 maçta 1 gol kaydetti, altyapı liglerinde 99 karşılaşmada oynadı, 13 gol kaydetti.

■ EMRE SAÇLI