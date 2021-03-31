Sonunu getiremedik

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımımız, öne geçtiği maçta Letonya ile yenişemedi: 3-3. Üçte üç yapma şansını kaçıran milliler 7 puan da kaldı. 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasını alan Kenan Karaman, ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şutla topu filelere gönderdi: 1-0. 21'de Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza alanı içinde buluşan Kenan Karaman'ın bekletmeden yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı. 33'te Savalnieks'e baskı yaparak topu kapan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pasının ardından çektiği sert şut, önce kaleci Steinbors'a ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı. 33'te Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Letonya savunmasının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında karşılayan Hakan Çalhanoğlu'nun çektiği şut, filelerle buluştu: 2-0.

DAVİS, SKORU BELİRLEDİ

35'TE hızlı gelişen Letonya atağında Uldrikis'ın indirdiği hava topunu alan Jurkovskis sol kanattan ortasını yerden uzak direğe çıkardı. Savalnieks, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 37'de millilerin kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Burak Yılmaz'ın sert şutu az farkla auta çıktı. 51'de Mert müthiş hareketlerle ceza sahasına girdiği anda rakibini faulüyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 52'de topun başına geçen Burak farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. 57'de ceza sahasına uzun gönderilen topu bir anda önünde bulan Uldrikis plase bir vuruşla golü attı: 3-2. 79'da defansın arkasına atılan topla buluşan Davis, topu ağlara yollayarak beraberliği sağladı: 3-3. Maç 3-3 sona erdi.





ALPASLAN'IN MİLLİ SEVİNCİ

Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a davet aldığı telefon konuşmasının sonunda gösterdiği sevincin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise kulübe giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve davet aldığını öğrenen Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı görülüyor.





7. RANDEVU

A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya geldi. 1924 yılında başlayan rekabette millilerimiz, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.



GÜNEŞ'TEN İKİ DEGİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, Norveç ile İspanya'da oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ın yerine Ozan Kabak ve Caner Erkin'e ilk 11'de şans verdi. Ay-yıldızlı ekipte İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN TRİBÜNDEN DESTEKLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya ile karşılaştığı mücadeleyi izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Erdoğan'ı stadyuma gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı.

A Milli Takım'ın Norveç'i mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ve Kaptan Burak Yılmaz'la telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki isim tarafından Letonya maçına davet edilmişti. Letonya karşılaşması için tribündeki yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş nı Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.