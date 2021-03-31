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Haberler Spor TSYD Izmir’de Okumus tekrar baskan seçildi

TSYD Izmir’de Okumus tekrar baskan seçildi

TSYD Izmir’de Okumus tekrar baskan seçildi

31.3.2021

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinin olağan genel kurulunda, Bahri Okumuş yeniden başkanlığa seçildi. Konak Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki seçimde Bahri Okumuş başkanlığındaki tek liste yer aldı. Toplam 38 üyenin katıldığı kongrede başkanlığa seçilen Okumuş'un yönetim kurulu Gökhan Özyurtlu, Ali Korkmaz, Sonay Teker, Mutlu Yılmaz, Ergin Karataş, Ali Gözeten, Hasan Ercazip, Tamer Sanverir, Görkem Türkyılmaz, Serhan Çiftdalöz, Abdullah Çelebi ve Mustafa Köprülü'den oluştu.

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