Yalıkavakspor’a Avrupa’da şok!

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyonluğa koşan Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası'nda Lokomotiva Zagreb'le oynayacağı maç öncesi korona virüs şokuyla sarsılırken, Avrupa Hentbol Federasyonu, Yalıkavak Spor Kulübü'nün pandemi krizi ile ilgili kararını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada Yalıkavak Spor Kulübü, her iki maça da çıkamadığı için hükmen 10-0 ve 0-10 yenik sayıldı. Her türlü başvuru yapılmasına rağmen EHF, yarı final müsabakalarının ileri bir tarihte oynanmasına izin vermedi. EHF kararı ile birlikte Zagreb, yarı final oynamadan Avrupa Kupası'nda finale çıktı.

BAŞKAN ESEN: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Kastamonu'nun 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan, Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmayıda kazanarak çeyrek finale yükselen, ilk kez katıldığı EHF Avrupa Kupası'nda 3. turda İzmir BŞB'yi, son 16'da Muratpaşa Belediyespor'u çeyrek finalde de İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria'yı yenerek adını yarı finale yazdıran Yalıkavakspor 5 oyuncusunun testleri pozitif çıkınca sarsıldı. Kulüp başkanı Mehmet Esen,"Şu anda 14 oyuncumuzun Kovid-19 testleri pozitif ve tedavi sürecindeler. EHF'ye gerekli bildirimlerimizi yapmamıza rağmen ve maçların ileri bir tarihe ertelenmesi talebimiz reddedildi. Çok üzgünüz" diye konuştu.

■ SERVET SARUN