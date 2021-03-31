Yelkovan 3 yıl daha dümende

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da başkan Soner Yelkovan, genel kurulda yeniden göreve seçildi. Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki kongrede güven tazeleyen Yelkovan, 3 yıl daha 'Devam' dedi. Yelkovan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu: Mustafa Tınas, Kadir Mutlu, Haluk Volaka, Ünal Önal, Erol Karakuş, Mesut Yörükoğlu, Ali Gökgesiz, Erkan Abbasoğlu, Recep Sakarya, Osman Bilgen, Rıdvan Çetiner, Kadir Kabak, Öner Güner, Oktay Asuman, Uygar Karadayı, Mehmet Koşar, Özen Akgün, Gökhan Çamurcu, Hakan Şengel, Faruk Kutlu, Ercan Sarıot, Durmuş Kural, Murat Şen, Ögünç Tokgöz, Erkan Erkoç, Hilmi Duruoğlu, Önder Özkulak, Mustafa Tanrıkulu.

'TEK HEDEFİMİZ İKİNCİ LİG'

Yelkovan, konuşmasında, "Uzun zamandır yapmamız gereken bir kongreydi, salgından dolayı nasip bugüneymiş. Yeni, şeffaf bir yönetim anlayışıyla Nazillispor'un hak ettiği liglere ulaşması açısından elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Biz sadece emanetçiyiz. Tüm şehirden, esnaftan, taraftarlardan desteklerini bekliyoruz. İyi bir yönetim kurduğumuza inanıyorum. Ligimiz her türlü sonuca açık. Şampiyon olmamamız için neden de yok. Tek hedefimiz 2. Lig" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ