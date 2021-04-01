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Haberler Spor Akhisarspor için artık her maç final

Akhisarspor için artık her maç final

Akhisarspor için artık her maç final

1.4.2021

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Akhisarspor'u, kalan 7 haftada kritik maçlar bekliyor. 3 Nisan'da Başkent'te Ankaraspor'la hayati bir maç oynayacak Akigo'ya galibiyetten başka bir sonuç ilaç olamayacak. Yeşil-siyahlılar, Ankaraspor maçının ardından sahasında şampiyonluk adayı Adana Demirspor'u konuk edecek. Ardından 6 puanlık maçta Adanaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak Akhisarspor, üst üste zirve mücadelesi veren Altınordu ve Altay'la evinde, Giresunspor'la gurbette oynayacak, sezonu sahasında Ümraniyespor maçıyla tamamlayacak. Akigo'da cezalı Doğukan Nelik yok. Teknik direktör Fırat Gül, artık her maçlarının final niteliği taşıdığını söyledi.

KENAN MOLLA

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