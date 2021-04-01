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Haberler Spor Kartal’da Meler krizi

Kartal’da Meler krizi

MHK, 10 gün önce Beşiktaş’ın F.Bahçe derbisini yöneten ve ’ın tepki gösterdiği hakemi K.Paşa maçına da atadı.

Kartal’da Meler krizi

1.4.2021

Beşiktaş'ta Halil Umut Meler sürprizi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 10 gün önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirerek 'Bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demesinin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun Kartal'ın Kasımpaşa sınavına da aynı hakemi ataması dikkat çekti. Böylelikle Meler, siyah-beyazlıların üst üste 2 maçını yönetmiş olacak. MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir başka dikkat çeken atama Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçında yapıldı. Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra (2 yıl 5 ay) ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak.

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