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Haberler Spor Kayserispor, Göztepe maçını Seker yönetecek

Kayserispor, Göztepe maçını Seker yönetecek

Kayserispor, Göztepe maçını Seker yönetecek

1.4.2021

Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü Kayseri'de Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek. Program şöyle: CUMARTESİ: 16.00 Ç.Rize-F. Karagümrük: Ümit Öztürk, 16.00 Sivasspor- Trabzonspor: Mete Kalkavan, 19.00 Hatayspor- Galatasaray: Fırat Aydınus. PAZAR: 13.30 Erzurumspor-Konyaspor: Sarper Barış Saka, 16.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Ali Palabıyık, 16.00 Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu, 16.00 Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan, 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler. PAZARTESİ: 19.00 Fenerbahçe- Denizlispor: Cüneyt Çakır.

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