Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü Kayseri'de Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek. Program şöyle: CUMARTESİ: 16.00 Ç.Rize-F. Karagümrük: Ümit Öztürk, 16.00 Sivasspor- Trabzonspor: Mete Kalkavan, 19.00 Hatayspor- Galatasaray: Fırat Aydınus. PAZAR: 13.30 Erzurumspor-Konyaspor: Sarper Barış Saka, 16.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Ali Palabıyık, 16.00 Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu, 16.00 Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan, 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler. PAZARTESİ: 19.00 Fenerbahçe- Denizlispor: Cüneyt Çakır.
Kayserispor, Göztepe maçını Seker yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.