Manisa FK 1. Lig aşkıyla

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, bugün en yakın takipcisi Hekimoğlu Trabzon deplasmanına 1. Lig'e çıkışını büyük oranda ilan etmek için çıkacak. Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Gaziantep Bölgesi'nden Özgür Reha Alıcı'nın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Namağlup rakibinin 17 puan önünde liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar maçı kazandığı takdirde şampiyonluğu büyük ölçüde garantileyecek. Manisa FK, galibiyet durumunda farkı 20 puana çıkaracak. Siyah-beyazlılara, kalan haftalarda şampiyonluk için 1 puan yetecek.

TARAFTARLAR UĞURLADI

MANİSA Futbol Kulübü'nü, Trabzon'a taraftarlar meşalerle uğurladı. Siyahbeyazlı taraftarlar, Halil Onultmak Tesisleri önünde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak futbolculara ve teknik ekibe tezahüratlarda bulundu. Kaptan Nizamettin Çalışkan'a çiçek veren futbolseverler, oyunculara başarılar diledi.

CÜNEYT HASÇELİK