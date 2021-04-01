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Haberler Spor Nazilli Belediye: 1 D.Gençlerbirliği: 0

: 1 D.Gençlerbirliği: 0

Nazilli Belediye: 1 D.Gençlerbirliği: 0

1.4.2021

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Berkan Çetin **, Uğur Çakmak **, Vedat Güneş **

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya *** - Sinan **, Mehmet Ersavaş ***, Polat ** - Sefa ***, Tamer * (66 Hasan **), Selçuk **, Mehmet Akif ** (90 Berkay ?), Mert *** - Ufukcan * (44 Serkan **), Muhammet Ali ***

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan * - Samet **, Yusuf *, Fahrettin * - Berat **, Ahmet **, Onuray * (64 Selman ?), Atakan * (88 Halil İbrahim ?), Nebi ** - Erdem * (75 Faik *), Ahmet * (64 Emre *)

GOL: Dk. 69 Muhammet Ali

SARI KARTLAR: Mehmet Ersavaş, Ufukcan (Nazilli)

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