STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Berkan Çetin **, Uğur Çakmak **, Vedat Güneş **
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya *** - Sinan **, Mehmet Ersavaş ***, Polat ** - Sefa ***, Tamer * (66 Hasan **), Selçuk **, Mehmet Akif ** (90 Berkay ?), Mert *** - Ufukcan * (44 Serkan **), Muhammet Ali ***
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan * - Samet **, Yusuf *, Fahrettin * - Berat **, Ahmet **, Onuray * (64 Selman ?), Atakan * (88 Halil İbrahim ?), Nebi ** - Erdem * (75 Faik *), Ahmet * (64 Emre *)
GOL: Dk. 69 Muhammet Ali
SARI KARTLAR: Mehmet Ersavaş, Ufukcan (Nazilli)
Nazilli Belediye: 1 D.Gençlerbirliği: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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