Ozan Tufan dünya evine girdi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünya evine girdi. İstanbul Çırağan Palace Kempisnki'de gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı. Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari kadro ile takım arkadaşları Caner Erkin ve Sinan Gümüş de katıldı.