STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tunç Özdemir **, Cankut Gönenç **, Adem Mazlum **
SOMASPOR: Tunay *** - Melih **, Onur **, Hakan ***, Enes **, Oğuzhan **, Nurettin ***, Uğur ** (88 Erkul ?), Muhammed ** (90 Muhammed ?), Özcan ** (90 Kadir ?), Koray *** (90 Ali Akkuş ?)
İÇEL İDMANYURDU: Sertaç ** - Burak *, Aslan **, Ayberk *, Uğur **, Ekrem *, Ozan * (88 Gülhan ?), Tunahan **, Ömer * (78 Fatih *), Emre ** (77 Hakkı *), Furkan ** (85 Yılmaz ?) GOL: Dk. 71 Koray
KIRMIZI KART: Hakkı (İçel İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Nurettin (Somaspor), Ömer (İçel İdmanyurdu)
Somaspor: 1 İçel İdmanyurdu: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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