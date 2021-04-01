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Haberler Spor Somaspor: 1 İçel İdmanyurdu: 0

: 1 : 0

Somaspor: 1 İçel İdmanyurdu: 0

1.4.2021

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tunç Özdemir **, Cankut Gönenç **, Adem Mazlum **

SOMASPOR: Tunay *** - Melih **, Onur **, Hakan ***, Enes **, Oğuzhan **, Nurettin ***, Uğur ** (88 Erkul ?), Muhammed ** (90 Muhammed ?), Özcan ** (90 Kadir ?), Koray *** (90 Ali Akkuş ?)

İÇEL İDMANYURDU: Sertaç ** - Burak *, Aslan **, Ayberk *, Uğur **, Ekrem *, Ozan * (88 Gülhan ?), Tunahan **, Ömer * (78 Fatih *), Emre ** (77 Hakkı *), Furkan ** (85 Yılmaz ?) GOL: Dk. 71 Koray

KIRMIZI KART: Hakkı (İçel İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Nurettin (Somaspor), Ömer (İçel İdmanyurdu)

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