Altınordu’da gevşemek yok

SPOR Toto Birinci Lig'de gözünü Süper Lig'e direkt çıkmak için ilk 2'ye çeviren Altınordu'da teknik heyet Eskişehirspor maçı öncesi işi sıkı tutuyor. Düşme hattında olan rakipleri karşısında ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğinin altını çizen kırmızı-lacivertli ekibin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, "Eskişehirspor çok genç ve dinamik bir takım. Hedefimize ulaşmak için her maçımıza final havasında hazırlanmalıyız. Ligde her takım birbirini yene bilir kapasiteye sahip" diye konuştu.

SÜPER LİG'İ ÇOK İSTİYORUZ

Oyuncularının arzu ettikleri hedefe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Biz sahada disiplini 90 dakika elden bırakmadan üç puanı almak için mücadele edeceğiz. Bizim için her rakip aynı değerde. Tüm hepsine saygımız var. Maç sahada kazanılır. Onun için sahaya çıkıp sistem ve disiplinli bir şekilde üç puanı almak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.