ARKAS Fener virajında

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 karşılaşmasında Arkasspor, bugün İstanbul'da Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, şampiyonun belli olacağı Play-Off serisine hazır olduklarını belirtti.

İzmir temsilcisinin basın sözcüsü Uğur Özden, "Az hata yapanın, iyi konsantre olanın bir adım öne çıkacağı bu kritik maçlar öncesi ekibimize güvenimiz tam. İki galibiyete ulaşan taraf final etabına yükselecek. İzmir'e seride 1-0 öne geçmiş olarak dönmeyi hedefliyoruz. Ekibimize zorlu maç öncesinde güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

AVANTAJ PEŞİNDE OLACAK

Rakibini final yolunda 6 Nisan Salı günü konuk edecek Arkas, normal sezonu F.Bahçe'nin gerisinde üçüncü tamamladı. Kupa Voley finallerinde Halkbank'a elenmişti.