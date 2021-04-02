İZVAK’ta Erten yarım işleri bitirmek istiyor

İZVAK Başkanı Ali Erten 7 Nisan’da gerçekleşecek genel kurul öncesinde dün basın mensupları ile bir araya geldi ve hedeflerini anlattı.

7 Nisan'da yapılacak genel kurul öncesinde yeniden adaylığını açıklayan İZVAK Başkanı Ali Erten, geride kalan beş yılı değerlendirirken, başarının gerçek sahibinin dayanışma içinde, aynı hedefe odaklanan kulüpler olduğunu vurguladı. Erten, "Sahada birbirleri ile kıyasıya yarışan takımlarımız saha dışında dayanışma ve iş birliği yaptılar. Kulüp başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. İzmir BŞB'den son iki sezonda gelen 28 milyon TL'lik reklam desteği aldık. Başladığımız ve sonuca ulaştırmak için ısrarla takibini yaptığımız konulara odaklanmış durumdayız" dedi.