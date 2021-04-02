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Manisa fırsat tepti

7. dakikada Zafer’in golüyle devreyi 1-0 galip kapatan siyah-beyazlı ekip, 64’te Burhan’a engel olamadı. Şampiyonluk yolunda farkı koruyan Manisa, son haftalara avantajlı girdi.

Manisa fırsat tepti

2.4.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, takipçisi Hekimoğlu Trabzon deplasmanında üstünlüğü koruyamadı, ilk kez bir deplasmanda puan kaybetti. 7. dakikada Manisa FK, Zahit'in golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da üstün oynayan Manisa FK, birçok fırsatı değerlendiremedi. 64. dakikada Burhan, skora dengeyi getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da mücadelesi skoru değiştirmeye yetmedi, Manisa FK namağlup unvanını korudu ve bitime 7 hafta kala rakibiyle 17 puanlık farkı korudu. Son haftayı bay takım olarak geçirecek siyah-beyazlılara, kalan 6 maçta alacağı 1 galibiyet, 1 beraberlik 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak, veya Trabzon'un puan kayıpları yetecek.

CÜNEYT HASÇELİK

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