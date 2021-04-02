Mesut’a saldıranlara ağır ceza geldi

F.BAHÇE'NİN yıldızı Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde uğradığı bıçaklı saldırıya karışanların cezası belli oldu. İngiltere'de, 2019 yılının temmuz ayında Mesut Özil ve o dönemki takım arkadaşı Sead Kolasinac'ı gasp etmeye çalışan zanlıların toplam 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığını yazdı. The Sun'ın haberine göre, sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerinin Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen bir çok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi. Olayın gerçekleştiği dönemde Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut, bir restoran çıkışı aracına bindiği sırada bıçaklı saldırganların hedefi olmuş, yıldız ismin yardımına takım arkadaşı Kolasinac koşmuştu. Kolasinac, bıçaklı ve motosikletli saldırganları uzaklaştırmayı başarmıştı.