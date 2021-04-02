Petkimspor’da Kovid-19 kabusu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor yine korona virüs vakalarıyla boğuşuyor. Geçen aralık ayında takımda toplam 9 oyuncunun korona virüse yakalandığı İzmir ekibinde bu kez de teknik heyeti salgın vurdu. Petkim'de Antrenör Kestutis Kemzura ve bütün teknik ekip korona virüse yakalandı. Semptom gösteren Litvanyalı antrenör ve yardımcılarına yapılan PCR testleri pozitif sonuçlandı. Petkimspor kurmaylarının teknik heyette yaşanan vakalar nedeniyle Basketbol Federasyonu'na yaptığı başvuru üzerine takımın ligin 27. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü evindeki Tofaş maçı ertelendi.

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