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Haberler Spor Uğurcan için İnter devrede

Uğurcan için İnter devrede

Trabzonspor’un, 30 milyon Euro istediği milli eldiven için İtalyan devi devrede.

Uğurcan için İnter devrede

2.4.2021

Trabzonspor'da yönetim Avrupa devlerinin listesine giren milli kaleci Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli belli oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğinde Trabzonspor yönetimi, Uğurcan'a talip olan kulüplerden 30 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay talep edecek. Uğurcan Çakır için de bonservis bedelinin açıklanmasının ardından İtalyan devi İnter devreye girdi. Çizme ekibinin Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun Türkiye'ye gelerek bordo-mavili yönetimle temasa geçeceği belirtildi. Kulübün transferdeki en yetkili ismi İstanbul'a gelerek bordomavili yönetimin üst düzey isimleri ile görüşecek. Bu buluşmanın ardından Uğurcan transferinin yol haritası da belirlenecek.

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