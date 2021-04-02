Yıldırım bombaladı

2018 yılı Haziran ayında başkanlık seçimini Ali Koç karşısında kaybeden ve 20 yıl sonra başkanlığı devreden Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, dün akşam Aspor'dan Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Yıldırım, şu sözleri söyledi: "3 senedir susuyorum ama artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray Kulübü Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir isim üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır.

ONLAR ADINA UTANDIM

BUGÜN Galatasaray TV'yi izlerken Galatasaray camiası adına ben utandım. Montaj yapıp, FETÖ'nün yaptığı gibi konuşmamı kesip doğramışlar sonra da 'Aziz Yıldırım böyle böyle dedi' diyorlar. Beni içeriye çekmesinler... Ben Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin yanındayım. Bunu Galatasaray camiasını kafasına soksun. Galatasaray şampiyon olsun diye dua eden adamı biliyoruz. Ben bunlarla Türkiye'de mücadele eden ilk kişiyim. Yolsuzluk mu yaptım? Şike mi yaptım! Hayır! Hepsi tespitli...

F.BAHÇELİLER BÖLÜNMESİN

BU ülkeyi ele geçirmek için FETÖ operasyon yapmıştır. Şike davası, Casusluk, Ergenekon, Balyoz ile bu ülkeyi ele geçirmek istediler. Ben 'Fenerbahçe şike yapmadı' diyorum. Ama 'Galatasaray şike yaptı' diyorum. Bu ülkeye şikeyi Galatasaray getirmiştir. 8-0'ları unutmadık. Bir diğer konu da Fenerbahçe Cumhuriyeti... Biz bunu sporun cumhuriyeti olarak söyledik. Bu ülke tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fenerbahçeliler çalışsınlar. Onlara mesajım