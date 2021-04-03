Altekma filede geçer not aldı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, sezon başında düşmeye aday gösterilen takımın başarıya imza attığını söyledi. Play-off serisinde İnegöl Bld'yi yenerek sezonu 7. tamamladıkları için mutlu olduklarını belirten Matmeriçli, "Senenin başından beri hedefimiz ilk 8'e girmekti. Yönetim, teknik heyet, fizyoterapistinden masörüne, istatistikçisinden kondisyonerine herkes büyük özveriyle çalıştı. Gelecek sezon da çizgimiz bu doğrultuda olacak. Yeni başarılara yelken açacağız" dedi.