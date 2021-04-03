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Fener’i yaktı

AXA Sigorta Efeler Ligi 1-4 Play-Off yarı final ilk maçında İzmir temsilcisi ’yi yenerek rövanş karşılaşması öncesi final adına avantajı kaptı.

Arkas Spor Fener’i yaktı

3.4.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 23-25, 26-28, 25-14, 26-28 sonuçlandı. Serinin ikinci maçı 6 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede teknik molaya lacivertbeyazlılar 12-10 önde girdi. Mola dönüşü üstünlüğünü koruyan Arkas seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Nefesleri kesen ikinci sette teknik molaya bu kez sarı-lacivertliler 12-10 önde girdi. Ancak daha sonra toparlanan konuk ekip, seti 28-26 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Teknik molaya 12-6 önde giren ev sahibi ekip seti kolay bir oyun bir sonucu 25-14 kazandı: 1-2. Dördüncü set yine nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Teknik molaya F.Bahçe 12-8 önde girdi ancak daha sonra vites attıran Arkas Spor seti 28-26 maçı da 3-1 kazandı. Arkas, 6 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

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