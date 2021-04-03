MİSLİ.COM Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı'nda evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı, deplasmanda da 3-0'lık sonuçla dize getiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, tutulmuyor. Güçlü rakibi karşısında 2-0'lık üstünlük sağlayarak Play-Off'ta 5-6 Etabına adını yazdıran "Aydın'ın Sultanları" Nilüfer Bld'nin rakibi oldu. 6 Nisan Salı rakibiyle ilk maçını Aydın Mimar Sinan Salonu'nda saat 17.00'de yapacak olan, Ege ekibi ilk maçı kazanıp avantajlı bir skorla Bursa deplasmanına gitmek istiyor.
Aydın Büyükşehir filede tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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