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Haberler Spor Aydın Büyükşehir filede tam gaz

Aydın Büyükşehir filede tam gaz

Aydın Büyükşehir filede tam gaz

3.4.2021

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı'nda evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı, deplasmanda da 3-0'lık sonuçla dize getiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, tutulmuyor. Güçlü rakibi karşısında 2-0'lık üstünlük sağlayarak Play-Off'ta 5-6 Etabına adını yazdıran "Aydın'ın Sultanları" Nilüfer Bld'nin rakibi oldu. 6 Nisan Salı rakibiyle ilk maçını Aydın Mimar Sinan Salonu'nda saat 17.00'de yapacak olan, Ege ekibi ilk maçı kazanıp avantajlı bir skorla Bursa deplasmanına gitmek istiyor.

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