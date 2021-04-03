Göztepe Play-Off KSK zirve peşinde

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Göztepe bugün Play-Off'u garantileme sınavı verirken, daha önce finallerin biletini alan Karşıyaka ise zirve mücadelesine çıkacak. Ligde 21 maçta 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alan Göztepe, kendisi için normal sezonun son haftasında Büyükçekmece Voleybol'u ağırlayacağı maçta ilk 4'ü garantilemeye çalışacak. Balçova Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te. Ligde 20 maçta 18 galibiyetle ikinci sıradaki KSK, 21 maçta 19 galibiyet alan 3 puan önündeki lider Altınoluk'u normal sezonu zirvede bitirme hedefiyle konuk edecek. Maçı saat 16.00'da başlıyor.