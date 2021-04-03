Milli Takım’da virüs patlaması

A Milli Futbol Takımı'nda korona virüse yakalanan futbolcuların sayısı günden güne artıyor. Dün Kenan Karaman ve Zeki Çelik'in de testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Teknik Direktörü Christophe Galtier, Paris Saint-German'in maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Zeki Çelik korona virüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı. Millilerde İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Taylan, Kenan Karaman ve Dorukhan Toköz de kadrodan çıkarılmıştı.