Murat formayı kaptı

SPOR Toto 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Altay'da devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen stoper Murat Akça aranan kan oldu. Savunma hattında sezon başından bir türlü istikrarı sağlayamayan İzmir ekibinde deneyimli ismin gelmesiyle taşlar yerine oturdu. Siyah-beyazlılar da sezon başından beri İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Berkay, Çağlar Birici ve Edin Cocolic gibi isimler görev yaptı. Bir çok ikilinin savunmanın göbeğinde denendiği siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli savunmacı Murat Akça gelir gelmez formayı kaptı.

BİR GOL KAYDETMEYİ BAŞARDI

SON 4 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Murat, 1 attı. Murat Akça, üç maçta Berkay bir maçta da İbrahim Öztürk ile görev yaptı. Stuttgart doğumlu başarılı oyuncu Süper Lig'de 83 maçta görev yaptı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı. Murat, Spor Toto 1. Lig'de ise 62 mücadelede iki gol attı iki gol pası verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ