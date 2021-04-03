Prim iddiası asılsızdır

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç'i yenip Letonya ile berabere kalan A Milli Takımımızın galibiyet primleri ile ilgili iddialar dün gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken konuyla ilgili teknik direktör Şenol Güneş'ten jet yanıt geldi. Hollanda ve Norveç maçlarında alınan 6 puan için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kadrodaki futbolculara ödenen toplam primin 3 milyon 750 bin Euro yani 35 milyon 962 bin 500 TL olduğu öne sürülmesi ile ilgili konuşan Güneş, "Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konuda bilgim yok" dedi.

BAŞARIYA ODAKLANDIK

Şu aşamada para ya da prim konuşmadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde."



TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ortaya atılan prim iddiaları hakkında açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde: Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu haberlerde; A Milli Takım futbolcularımızın, Hollanda ve Norveç maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirilmektedir. Şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir. Türk halkından buna benzer gerçek olmayan haberlere rağbet etmemesini diliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kendilerini mutlu etmek için çabalayan "Bizim Çocuklar"a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz."