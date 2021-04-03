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Ronaldo’nun pazubendi için servet

Portekizli yıldızın Sırbistan maçında yere fırlattığı pazubendi bir SMA hastası bebeğin tedavisi için açık artırmada 64 bin Euro’ya alıcı buldu.

Ronaldo’nun pazubendi için servet

3.4.2021

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynadıkları maçta sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubendi, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine destek amaçlı çıkarıldığı açık artırmada yaklaşık 64 bin Euro'ya alıcı buldu. Sırbistan'da bir internet sitesinde başlatılan açık artırma için süre bu sabah doldu ve en yüksek teklif 7 milyon 500 bin 10 Sırp Dinarı (63 bin 894 Euro) oldu. Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.

İTFAYECİ BULMUŞTU
36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmanın son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubendini yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu. Stadyumda görevli olarak bulunan itfaiyeci Djordje Vukicevic ise yerdeki pazubendi alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.

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