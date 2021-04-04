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Haberler Spor Akhisar Belediye Bornova’yı devirdi

’yı devirdi

Akhisar Belediye Bornova’yı devirdi

4.4.2021

TBL'DE son 10 maçın 8'ini kaybeden Akhisar Belediye Basketbol, Bornova Belediye'yi 90-85 mağlup etti, Play-Off yarışına tutundu. İlk periyotu 31-26 geride kapatan yeşil-beyazlılar, ikinci periyotta toparlandı, devreyi 47-46 üstün tamamladı. Üçüncü periyotu 67-65 galip geçen Akhisar, son çeyreğe kötü başladı, 35. dakikayı 76-74 geriye düştü. Ev sahibi ekip, 6 sayı geriye düştüğü (81-75) maçın son bölümünde toparlandı, maçı 90-85 kazandı.

■ KENAN MOLLA

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