Akhisar kendini yaktı

Akhisarspor, deplasmanda kritik maçta Ankaraspor'a 4-2 mağlup oldu, Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş yolunda ağır bir yara aldı. 2. dakikada Nsima karşı karşıya vurmakta gecikti, Akhisar adına mutlak fırsat kaçtı. 6'da Barış'ın pasında Ali defansın arkasına sarktı, pasında topu kontrol eden Umar harika vurdu: 1-0. 16'da Çekdar'ın pasında Nsima'nın dokunduğu topu kaleci Mejias kornere attı. 24'te Bertuğ'un dokunduğu topu alan Nsima ceza alanına girip plaseledi, skoru dengeledi: 1-1. 28'de Barış'n pasında topu alan Umar'ın şutunu kaleci Lukac çeldi. 45+2'de Mahmut'un serbest atışında Onurcan'dan seken topu Samed Ali tamamladı: 2-1.

PEDERSEN FİŞİ ÇEKTİ

50. dakikada Umar kafayla indirdi, Olatunbosun ceza alanına girdi Kadir tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 51'de Pedersen atışı ağlara yolladı: 3-1. 53'te Barış'ın pasında Umar karşı karşıya vurdu, kaleci Lukac kornere çeldi. 71'de Gökhan, Delarge'yi düşürdü, hakem bir kez daha beyaz noktaya hükmetti. 72'de Yusuf Cihat atışı filelere gönderdi; 3-2. 87'de Omatunbosun'un arapasında Pedersen, Akhisarspor'un fişini çekti: 4-2. Akhisar, maçı 4-2 kaybetti, ateşe düştü.

■ KENAN MOLLA