Aydın BŞB filede Nilüfer’e bileniyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7. sırada tamamlayan, Play-Off 5.'lik-8.'lik etabında Galatasaray HDI Sigorta'yı her iki maçta da yenen Aydın BŞB'de gözler Nilüfer Belediyespor'la oynanacak maça çevrildi. Mavi-beyazlılar, 5.'lik-6.'lık etabında ilk maçı 6 Nisan Salı günü Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynayacak. Maç saat 17.00'de başlayacak. Seride ikinci maç 9 Nisan Cuma günü Bursa'da. Gerekirse üçüncü karşılaşma 11 Nisan Pazar günü yine Bursa'da olacak.

AVRUPA'DA FİNAL OYNAMIŞTI

Galatasaray HDI Sigorta'yı geçen Aydın BŞB, Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Aydın'ın Sultanları, finalde rakibini elerse bu sezonu beşinci tamamlayıp gelecek sezon CEV Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Sultanlar kaybetmesi durumunda ise sezonu altıncı tamamlayacak ve Balkan Kupası'na katılacak. Aydın BŞB, tarihinde ilk kez katıldığı önceki sezonda CEV Kadınlar Challenge Cup finalinde İtalyan ekibi Saugella Monza'ya kaybederek gümüş madalya kazanma başarısı göstermişti.

■ İHSAN KARATAŞ