Bucaspor 1928 seri peşinde

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 57 puanla lider Diyarbekirspor'un iki puan geresinde 55 puanı bulanan Bucaspor 1928, 8 Nisan Perşembe günü en yakın takipçisi Yeşilyurt Belediyespor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 49 puanı bulanan rakibini yenerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Hem de rakibini şampiyonluk yarışına sokmak istemiyor. Ligde son iki maçında Nevşehir Belediyespor ve Kızılcabölükspor'u mağlup eden Fırtına, perşembe günü sahasında Yeşilyurt Bld'yi da yenerek 3'te 3 yapmak istiyor.