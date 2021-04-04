Türkiye Spor Yazarları Şubesi eski başkanlarından Erdoğan Örnek vefat etti. 1977-78 yıllarında TSYD İzmir Şube Başkanlığı yapan Erdoğan Örnek son nefesini Antalya'da verdi. Merhumun cenazesi 5 Nisan Pazartesi günü Antalya'dan İzmir'e getirilecek. Örnek'in naaşı 6 Nisan Salı günü Torbalı Mezarlıgı'nda toprağa verilecek.
Erdoğan Örnek’i kaybettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.