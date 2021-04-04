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Haberler Spor Erdoğan Örnek’i kaybettik

’i kaybettik

Erdoğan Örnek’i kaybettik

4.4.2021

Türkiye Spor Yazarları Şubesi eski başkanlarından Erdoğan Örnek vefat etti. 1977-78 yıllarında TSYD İzmir Şube Başkanlığı yapan Erdoğan Örnek son nefesini Antalya'da verdi. Merhumun cenazesi 5 Nisan Pazartesi günü Antalya'dan İzmir'e getirilecek. Örnek'in naaşı 6 Nisan Salı günü Torbalı Mezarlıgı'nda toprağa verilecek.

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