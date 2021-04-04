ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma hesapları yapan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türk Telekom'u Ledo'nun son saniye basketiyle 82-81 mağlup etti. 6. dakikayı 19-13 geride geçen lacivert-beyazlılar, 9-0'lık seriyle ilk periyotu 22-19 önde kapattı. İkinci periyotta Alfonzo Johnson'la sayılar bulan Fethiye, devreyi 13 sayı üstün tamamladı: 49-36. Üçüncü periyota kötü başlayan lacivert-beyazlılar, 25. dakikada farkın 1 sayıya inmesine engel olamadı: 57-56. Nicholas Johnson'un üçlüğüyle 59-56 geriye düşen ev sahibi ekip, son bölüme 63-61 geride girdi. Atkins'in basketiyle 35. dakikada 72-71 tekrar öne geçen Fethiye, son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olan maçı 82-81 kazandı, hayata döndü.
■ MURAT YALÇIN
Fethiye’ye potada umut ışığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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