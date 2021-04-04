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Fethiye’ye potada umut ışığı

Kurtuluş savaşı veren lacivert-beyazlılar nefes kesen maçta ’u son saniye basketiyle yenip umutlarını yeşertti

Fethiye’ye potada umut ışığı

4.4.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma hesapları yapan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türk Telekom'u Ledo'nun son saniye basketiyle 82-81 mağlup etti. 6. dakikayı 19-13 geride geçen lacivert-beyazlılar, 9-0'lık seriyle ilk periyotu 22-19 önde kapattı. İkinci periyotta Alfonzo Johnson'la sayılar bulan Fethiye, devreyi 13 sayı üstün tamamladı: 49-36. Üçüncü periyota kötü başlayan lacivert-beyazlılar, 25. dakikada farkın 1 sayıya inmesine engel olamadı: 57-56. Nicholas Johnson'un üçlüğüyle 59-56 geriye düşen ev sahibi ekip, son bölüme 63-61 geride girdi. Atkins'in basketiyle 35. dakikada 72-71 tekrar öne geçen Fethiye, son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olan maçı 82-81 kazandı, hayata döndü.

■ MURAT YALÇIN

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