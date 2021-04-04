Kızılcabölükspor’da 1877 Alemdag telası

3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta müsabakasında 8 Nisan Perşembe günü deplasmanda 1877 Alemdağspor'a konuk olacak Kızılcabölükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tansu Yaan ve kurmayları nezaretinde Şirinköy Stadı'nda gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman yenileme çalışması ile devam etti. Dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman tamamlandı. Çift kale maçta Atalay Gürel, Hüseyin Solaklı, Kıvanç Salihoğlu ve Beytullah Daşel dikkat çeken isimler oldu. Mekik'te, Emre Sağlık, Hayrettin Cengiz, Ertuğrul Yıldırım ve Berkan Afşarlı'nın sakatlıkları sürüyor.

■ SEBAHATTİN ALP