Milli Takım’da vakalar artıyor

A Milli Takım'daki pozitif vaka patlaması dün de artarak devam etti. Ay-yıldızlı ekibimizin aday kadrosunda yer alan isimlerden Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Mert Günok'un testleri de pozitif çıktı. Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Başarılı oyuncu ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

TESİSTE KALIYORLAR

A Milli Takım kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın, kulüplerine geri dönemediği ortaya çıktı. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan iki milli futbolcu, testlerinin negatife dönmesinin ardından İngiltere ve İspanya'ya gidecek. Bilindiği üzere önceki gün de Kenan Karaman ve Zeki Çelik'in de pozitif çıktığı kaydedilmişti. Böyle vaka sayısı toplamda 15'i buldu.